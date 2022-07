THIENE – Sorpreso con eroina e cocaina in stazione: arrestato spacciatore 26enne

Mercoledì, poco dopo l’ora di pranzo, la polizia locale di Thiene ha arrestato un 26enne di Schio, sorpreso mentre spacciava eroina e cocaina nei pressi della stazione. Il giovane ha cercato, prima di farsi arrestare, di darsi alla fuga, ma è stato catturato lo stesso, venendo denunciato anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Le indagini erano iniziate giusto qualche settimana fa, la polizia aveva trovato due soggetti in possesso di cocaina ed eroina, in viale Europa. I due avevano riferito di averla presa nei pressi della stazione ferroviaria di Schio, raccontando che chi gliele aveva vendute teneva la droga in bocca, al fine di eludere più facilmente le forze dell’ordine.

Il 13 luglio, alle 18.30, dopo una serie di appostamenti, i poliziotti hanno intravisto un soggetto a bordo di velocipede incontrarsi nella galleria pedonale di fronte alla stazione, notando un veloce scambio tra i due. Controllato il cliente, questi aveva acquistato cinque involucri, tre contenenti cocaina e due eroina.

Il 20 luglio la polizia ha quindi organizzato uno specifico servizio con sei agenti in borghese, che sono riusciti a intercettare lo spacciatore nei pressi della stazione. Intravisto mentre effettuava uno scambio, consegnando tre involucri con cocaina e due con eroina per cinquanta euro, l’uomo per di più aveva estratto la droga dalla bocca. Gli agenti hanno quindi cercato di fermare l’uomo, che però ha tentato di darsi alla fuga; una volta bloccato, lo spacciatore ha cercato di divincolarsi in modo energico, mettendo le unghie nel braccio dell’agente, che ha subito un trauma guaribile in cinque giorni.

L’uomo, identificato in un 26enne domiciliato a Schio, è stato tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a lesioni a Pubblico Ufficiale per impedire che compissero un atto d’ufficio.

Nella mattinata di giovedì 21 luglio il Giudice del Tribunale di Vicenza convalidava l’arresto applicando la misura cautelare dell’obbligo di firma, in attesa del Processo.