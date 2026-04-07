Bimbo di 7 anni azzannato da un rottweiler, il proprietario fugge ma viene rintracciato

MESTRE (Venezia), 7 aprile 2026 – Momenti di paura venerdì pomeriggio a Mestre, dove un bambino di 7 anni è stato azzannato a un braccio da un rottweiler mentre passeggiava con la famiglia.

Il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale dell’Angelo, dove ha subito un intervento chirurgico per sanare le lacerazioni. Le sue condizioni, seppur spaventose, non sono gravi: la prognosi è di circa dieci giorni e il bambino sarà dimesso nelle prossime ore.

A complicare ulteriormente l’episodio, il proprietario del cane si è allontanato senza prestare soccorso, generando grande preoccupazione tra i familiari del piccolo. La fuga dell’uomo, oltre a destare indignazione, comporta conseguenze legali aggravanti, poiché costituisce omissione di soccorso di fronte alle condizioni di un minorenne.

Gli agenti della polizia locale sono riusciti a identificare e rintracciare il proprietario nella tarda serata di Pasquetta. Le autorità stanno ora valutando le eventuali responsabilità civili e penali legate all’aggressione e alla fuga.

L’episodio ha riportato all’attenzione l’importanza della gestione responsabile dei cani e della tempestività nell’intervento in caso di incidenti con minori.