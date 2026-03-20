ALTO VICENTINOCRONACA
20 Marzo 2026 - 9.02

Alto Vicentino: giro di vite nei confronti degli autotrasportatori

REDAZIONE
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Sono partiti i primi controlli sugli automezzi pesanti con l’ausilio di aliquote specializzate che ha portato al controllo di una decina di veicoli e alla contestazione di sei violazioni nel Comune di Valdastico sul S.P. 350 caratterizzata da un notevole carico di mezzi pesanti in transito. Il primo di una serie di interventi che interesseranno i principali snodi viari del territorio Alto Vicentino con particolare attenzione per i centri abitati e i tratti stradali che maggiormente soffrono della problematica legata all’attraversamento dei mezzi pesanti ed in particolare del mancato rispetto dei limiti di velocità.
Un progetto su cui sta lavorando da tempo il Consorzio di Polizia Locale partendo dalla formazione
degli operatori e l’utilizzo di aliquote specializzate nelle attività di controllo sui mezzi pesanti
attraverso l’utilizzo di strumentazione elettronica in grado di analizzare i dati dei tachigrafi così da
individuare infrazioni, manomissioni e anomalie nei tempi di guida e riposo.
Nei controlli verranno dedicati più equipaggi dedicati alla verifica minuziosa dei documenti, delle
condizioni tecniche dei mezzi, del rispetto della disciplina europea sul trasporto merci nonchè il
contrasto all’abusivismo e all’illegalità nel settore dell’autotrasporto.
L’obiettivo è rendere le strade delle nostre comunità un ambiente più sicuro e fruibile e dare una
risposta concreta ai cittadini su un tema di assoluta rilevanza quale quello della sicurezza nella
circolazione stradale.

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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