Terribile schianto nella notte: tre morti

La notte scorsa, poco dopo mezzanotte e mezza, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la statale Piovese 516 (via Romea) tra Legnaro e Piove di Sacco per un’auto segnalata fuoristrada: tre persone decedute. I pompieri accorsi da Piove di Sacco, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto dall’Audi A6 due persone rimaste incastrate nell’abitacolo completamente deformato. Purtroppo il medico del SUEM ha solo potuto accertare la morte delle due persone all’interno e di una terza che si trovava fuori dal mezzo. Si tratta di una donna di Legnaro e di due uomini, uno di Sant’Angelo e uno di Piove di Sacco. I tre deceduti sono Martina Pagin di 46 anni, Diego Rampazzo di 46 anni ed Eduard Ndoj di 45 anni. Viaggiavano sull’Audi di quest’ultimo.

. Non sono ancora state diffuse le loro generalità. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 4.