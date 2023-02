Terremoto in Turchia: il dittatore Erdogan sanziona tre media per averlo criticato

Multe e sospensioni del programma. Sono le sanzioni intraprese mercoledì dall’Alto consiglio turco dell’audiovisivo (RTUK) nei confronti dei canali televisivi Halk TV, Tele 1 e Fox TV, noti per la loro linea editoriale critica nei confronti del potere del presidente Recep Tayyip Erdogan, per aver criticato il governo per la sua gestione delle conseguenze del terremoto che il 6 febbraio ha colpito il sud del Paese.

Halk TV e Télé 1 sono state condannate a una multa pari al 5% del loro fatturato del mese di gennaio, nonché alla sospensione per cinque giorni di una delle loro trasmissioni quotidiane. Un’altra multa corrispondente al 3% del fatturato di gennaio è stata inflitta anche a Halk TV e Fox TV.

“L’RTUK sta commettendo un crimine”

Il capo di Halk TV ha reagito dicendo di voler continuare a informare la popolazione turca. “Ancora una volta, il RTUK non ci sorprende sanzionandoci. Coloro che sono saliti al potere criticando la repressione ora vietano tutto e si aspettano di essere obbediti. (…) Halk TV continuerà a informare e la Turchia non rimarrà senza notizie , “, ha twittato il capo dei media Cafer Mahiroglu.

Da parte sua, l’Associazione dei giornalisti della Turchia denuncia una “commissione di censura”. “Agendo come un consiglio di censura, RTUK non riuscirà a nascondere la verità sanzionando i canali che denunciano la sfortuna delle persone nella regione colpita dal terremoto. RTUK sta commettendo un crimine ignorando il diritto delle persone ad essere informate”, ha reagito il presidente dell’associazione, Nazmi Bilgin, in un comunicato stampa.

Il governo turco è fortemente criticato dall’opposizione e dai media indipendenti per la sua assenza e la mancata reazione nei primi giorni nelle località devastate dal sisma di magnitudo 7.8.

Il dittatore Recep Tayyip Erdogan la scorsa settimana ha riconosciuto “lacune” nell’organizzazione dei soccorsi, pur insistendo sull’enormità del terremoto.