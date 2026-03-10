ATTUALITA'
Scossa di terremoto nella notte in Campania, avvertita anche nel Vicentino

Anche nel Vicentino è stata percepita la scossa di terremoto che stanotte,  alle 00:03, è avvenuta al largo della costa campana. L’evento sismico, di magnitudo 5.9, stando a quanto riportato dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato localizzato a una profondità di circa 414 km. Nonostante la distanza, la scossa è stata avvertita anche nel Vicentino, come testimoniano i numerosi post sui social.

