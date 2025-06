Tenta di entrare nella sede del sindacato ma cede un controsoffitto: gravissimo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Tenta il colpo nella sede della Cisl di Vicenza ma viene intercettato dal personale di sicurezza e per questo il malvivente cerca la fuga da un controsoffitto che però cede.

L’uomo è ricoverato in gravissime condizioni all’Ospedale di Vicenza.

Nella notte tra domenica e lunedì il ladro ha fatto irruzione nella sede centrale del sindacato per rubare i soldi contenuti nei distributori di bevande, ma il suo piano è fallito dall’arrivo di alcuni vigilantes: si è quindi rintanato in un bagno devastando la stanza per arrivare a nascondersi nel controsoffitto che non ha retto. Da qui la caduta e la perdita di conoscenza. Solo l’arrivo dei sanitari del Suem 118 ha salvato il malvivente che si trova ora ricoverato al San Bortolo. ANSA VENETO