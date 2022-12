Tempesta di ghiaccio negli USA: il bilancio sale a 47 morti, temperature fino a -48°

È il quinto giorno di una tempesta invernale, in una parte degli Stati Uniti. Fino a -48 gradi, avvertiti al Nordest nei giorni scorsi. Nella regione dei Grandi Laghi il vento è così forte che spinge l’acqua verso le case. Abitazioni quasi trasformate in igloo. La tormenta gela gli edifici sui quali si formano quantità impressionanti di stalattiti. In alcuni punti è impossibile aprire la porta .

“Morti da bufera di neve”

Le autorità raccomandano di restare a casa. I pochi abitanti che osano uscire prendono tutte le loro precauzioni. Questa tempesta invernale infuria da mercoledì sera. Il bilancio è aumentato e ha causato la morte di almeno 47 persone, in nove stati del Paese. I cumuli di neve a volte sono così alti da bloccare spazzaneve e mezzi di soccorso.

La contea di Erie, al confine con il Canada, è stata particolarmente colpita, le autorità hanno contato questo lunedì mattina, a 25 il numero dei “morti della bufera di neve”. Alcune persone sono state ritrovate morte nella loro auto e altre sono morte per arresto cardiaco mentre cercavano di spalare la neve

Quando si svegliano, gli abitanti scoprono una grande quantità di neve davanti alla loro porta. Più di 200.000 case erano ancora senza elettricità questa domenica mattina, principalmente sulla costa orientale. Il traffico aereo sta migliorando, ma 1.500 aerei sono ancora a terra, privando migliaia di passeggeri delle loro famiglie per le vacanze. Secondo le previsioni, il ritorno alla normalità stagionale è previsto per mercoledì.