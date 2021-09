Tangenziale: dal 9 settembre prima parziale apertura

L’anticipazione è stata data nell’edizione odierna de ‘Il Giornale di Vicenza’ dall’assessore alle Infrastrutture del Comune di Vicenza, Mattia Ierardi intervistato da Nicola Negrin. Dal 9 settembre una parte della nuova tangenziale di Vicenza (ndr. quella dell’Albera), sarà percorribile.

Quale sarà il tratto percorribile?

Per chi arriva dall’autostrada: entrata nella nuova rotatoria. Per procedere verso viale del Sole dovrà prendere la prima uscita. Per procedere verso Monteviale dovrà prendere la seconda uscita.

Per chi proviene da Monteviale: Biron di Sotto sarà interrotto e dovrà quindi entrare nella nuova rotatoria (poi deve prendere la prima uscita per andare verso l’autostrada e la seconda per andare in città)

Per chi proviene dalla città: superata la rotatoria dell’Emisfero dovrà entrare nella maxi-rotatoria della tangenziale. Prenderà la prima uscita per dirigersi verso Monteviale (svoltando su Cattane, infatti, non potrà più andare a Monteviale m potrà solo andare a destra). Prenderà la seconda uscita per tornare verso viale del Sole e viale Scaligeri.