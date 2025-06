SVT, nuovo tentativo di truffa sui social media

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

SVT segnala un ulteriore tentativo di truffa sui social media, da parte di un account inventato “Trasporto Pubblico a Vicenza”, su una falsa promozione relativa ad una tessera che consentirebbe viaggi illimitati valida sei mesi.

Il meccanismo della truffa è del tutto analoga a quella segnalata dall’Azienda già alla fine di aprile, tramite un account leggermente diverso, e come allora SVT sottolinea di essere del tutto estranea rispetto a tale comunicazione, che è falsa e diffusa probabilmente allo scopo di carpire soldi e dati degli utenti per altre finalità, così come evidentemente falsi sono i commenti di presunti utenti che dichiarano di avere ricevuto la tessera.

SVT ricorda che gli unici canali di vendita autorizzati per le tessere sono la biglietteria in autostazione, le agenzie sul territorio e il sito Internet www.svt.vi.it.

Si chiede pertanto ai cittadini di prestare la massima attenzione ad eventuali comunicazioni commerciali di dubbia provenienza, di non cliccare su link non sicuri e di segnalarle tempestivamente ad SVT.

Come in occasione della frode precedentemente individuata, anche in questo caso SVT ha provveduto a denunciare l’episodio alle Forze dell’Ordine.