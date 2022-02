Svt: al via indagine sulla qualità del servizio

C’è tempo fino al 20 febbraio per partecipare all’indagine sulla soddisfazione dei clienti per la qualità del servizio organizzata da SVT per individuare eventuali aspetti sui quali intervenire per offrire un’esperienza di viaggio e in generale un servizio sempre migliore.

L’indagine sarà realizzata attraverso una serie di quesiti online, che è possibile completare seguendo le indicazioni sul sito www.svi.vi.it, rigorosamente in forma anonima e senza necessità di alcun tipo di registrazione.

Più in dettaglio, sono 5 i questionari proposti, in base alla diversa tipologia di servizio utilizzato dagli utenti: sul servizio di trasporto extraurbano e sui servizi di rete urbana a Vicenza, Bassano, Recoaro e Valdagno.

In ciascun questionario gli utenti hanno la possibilità di esprimere la propria valutazione in merito ad una serie di parametri come la sicurezza dei passeggeri, l’affidabilità del servizio, il comfort a bordo, ma anche le informazioni fornite agli utenti, la cortesia e professionalità del personale, oltre ad una serie di altre tematiche più specifiche.

«Lo svolgimento di questa indagine – sottolinea il presidente di SVT Simone Vicentini – non risponde solo ad un’indicazione normativa, ma per la nostra Azienda rappresenta anche l’occasione di dimostrare una volta di più la nostra attenzione e volontà di ascolto nei confronti degli utenti».