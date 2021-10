SVT – Aggiornamento in tempo reale sulle corse in vista del Green Pass obbligatorio per i dipendenti

In assenza di comunicazioni contrarie, le corse degli autobus urbani ed extraurbano devono essere considerate regolari

In previsione delle possibili conseguenze dell’entrata in vigore, venerdì 15 ottobre, delle nuove regole sul Green Pass, SVT ha attivato un piano al fine di limitare al minimo i possibili disagi per gli utenti, sostituendo i conducenti degli autobus che dovessero risultare assenti perché privi del Green Pass con la quota di autisti e personale con le necessarie certificazioni e idoneo alla guida.

Considerando in ogni caso l’imprevedibilità degli eventi di assenza e sottolineando il carattere di eccezionalità della situazione, l’Azienda si impegnerà ad informare con la massima tempestività gli utenti su eventuali variazioni nel programma delle corse.

Tutte le comunicazioni a questo riguardo saranno pubblicate nella home page del sito Internet dell’Azienda, all’indirizzo www.svt.vi.it, consultabile anche da cellulare.

Gli aggiornamenti saranno in tempo reale, a partire da giovedì pomeriggio e per tutta la giornata di venerdì, sabato e domenica fin dalle 6.00 del mattino, man mano che dovessero emergere nuove disposizioni, e pertanto si invita gli utenti a consultare più volte al giorno il sito.

«L’incognita non è legata solo al numero di dipendenti non vaccinati – spiega il presidente di SVT Simone Vicentini – ma anche a quanti di loro, pur disponibili a effettuare il tampone per recarsi regolarmente in servizio, potrebbero non trovare posto per eseguire il test. Abbiamo quindi messo a punto un efficace modello per informare gli utenti in tempo reale man mano che la situazione si andrà definendo nel corso della giornata, anche considerando i vari turni di lavoro».

Allo stesso tempo, SVT lancia un appello per evitare un sottoutilizzo del trasporto pubblico, venerdì, nell’erroneo timore che il servizio non sia disponibile: «Ci stiamo adoperando a gestire la situazione garantendo agli utenti un’informazione tempestiva e chiara – spiega ancora Vicentini -, e riprogrammando ove possibile il servizio in modo da poterlo garantire per quanto possibile. Il servizio di trasporto pubblico sarà quindi attivo, pertanto prima di valutare mezzi di trasporto alternativi che congestionerebbero ulteriormente il traffico, raccomandiamo ai cittadini di consultare il nostro sito: in assenza di comunicazioni contrarie, la corsa di loro interesse si svolgerà regolarmente».