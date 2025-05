Svizzera – Chiedono la naturalizzazione ma non la ottengono perché non hanno abbastanza amici

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Dopo 20 anni di vita in Svizzera, la domanda di naturalizzazione di Ronny van Unen e Saskia Scheltes, una coppia olandese residente nel comune di Unteriberg, è stata respinta. Il motivo? Secondo la giurisdizione locale, i due “non hanno abbastanza amici” e non sono sufficientemente coinvolti nella vita della comunità.

«Avevamo l’impressione che la coppia non si identificasse molto con la Svizzera. Non ci convincevano», ha spiegato il presidente del comune Philipp Trütsch-Trinkler, come riportano i media svizzeri.

Eppure, sulla carta, il dossier appariva solido: oltre due decenni di residenza nel Paese, perfetta conoscenza del tedesco e una fedina penale immacolata. Ma per la commissione di naturalizzazione non è bastato.

Dopo un primo no, i coniugi hanno provato a difendere la propria causa durante un’assemblea comunale il 24 aprile scorso, elencando la partecipazione ad associazioni locali e attività comunitarie. Anche in quel caso, però, la loro richiesta è stata bocciata.

E non è un caso isolato. In passato, un’altra cittadina olandese, Nancy Holten, si era vista rifiutare la cittadinanza perché ritenuta “troppo fastidiosa”. «Mi hanno esclusa perché non piacevo e non condividevano le mie opinioni. Ma la democrazia è proprio il confronto tra idee diverse», aveva dichiarato.

Episodi simili hanno coinvolto anche un cittadino francese, penalizzato perché tagliava l’erba nei giorni festivi, e un kosovaro, escluso perché girava in tuta da ginnastica.

In Svizzera, infatti, il processo di naturalizzazione prevede una forte componente di giudizio da parte della comunità locale, che può respingere la richiesta anche per motivi legati all’integrazione sociale o alla percezione personale.