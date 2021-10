Studenti premiati a Sanremo: il successo dell’Istituto Don Bosco di Monticello Conte Otto

Gli studenti dell’istituto comprensivo “Don Bosco” di Monticello Conte Otto sono stati premiati sul palco del teatro Ariston di Sanremo. La terza dell’indirizzo musicale degli anni scolastici 2020-21 e 2021-22 si è esibita sul palco per la 22esima edizione del Gef, il Festival internazionale della creatività nella scuola. In gara con un arrangiamento delle “Stagioni” di Vivaldi, in ricordo della nascita del grande compositore veneziano, le due classi sono riuscite a vincere il premio per la categoria “Musica Scolastica” e il “Delfino d’Argento”, il premio più importante della competizione, consegnato ai ragazzi dal pianista Tian Jiang.