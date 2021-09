Stasera a Lonigo gran finale del festival “Profumo d’Opera”

Oggi, giovedì 9 settembre, a Lonigo nella splendida cornice di Villa Pisani si conclude “Profumo d’Opera”, il festival che per quattro serate ha portato musica e poesia nei luoghi della prima opera di Verdi, Oberto Conte di San Bonifacio, l’unica opera di Verdi con personaggi della divina commedia. Dalle ore 21.00 nello splendido scenario di Villa Pisani andrà in scena “Quel matrimonio non s’ha da fare”, spettacolo che vede come protagonista Giulia Bolcato, giovane ma già affermato soprano nel panorama internazionale e una delle migliori interpreti di ruoli come la “Regina della Notte” di Mozart. Sarà un concerto ironico e leggero in cui verranno presentati i vari protagonisti di un matrimonio con un percorso tra l’opera lirica e testi originali. Sarà anche l’occasione di ricordare la grande figura di Giuseppe Becce, nato proprio a Lonigo, che fu il principale autore di colonne sonore per il cinema tedesco nella prima metà del ‘900, firmando importanti film come “Das Kabinett des Doktor Caligari”, e che fu il primo attore a interpretare in un film Richard Wagner nel 1913.

Giulia Bolcato, soprano di livello internazionale torna a Lonigo, la sua città, per un concerto ironico e leggero. La sua storia inizia quando intraprende lo studio del canto laureandosi con Lode presso il Conservatorio B. Marcello di Venezia. Ha debuttato nel ruolo di Musica ed Euridice nel “L’Orfeo” di C. Monteverdi, per poi interpretare le più grandi donne dell’Opera. Ha lavorato presso il Teatro La Fenice, al Festwochen Innsbruck, Gõttingen Festival, Teatro Regio Parma, Opera di Firenze, Meinfranken Theater Würzburg, Circuito As.Li.Co, Teatro Comunale Treviso, Teatro Donizetti Bergamo Teatro Olimpico Vicenza, Teatro Malibran Venezia. È vincitrice del concorso internazionale “Cesti Singing Competition” Innsbruck 2017, “G.B. Velluti” e del Premio “Bergonzi” al 53° Concorso Internazionale “Voci Verdiane Città di Busseto” 2015.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-profumo-dopera-quel-matrimonio-non-sha-da-fare-161641489045?fbclid=IwAR2OYIQ_GDX7kS4l_1RYKP3FeL_pIZzEtc_LPY4VgLlC86GWe2e9qFCKxBc