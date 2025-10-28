Spaventosa Festa di Halloween a Agugliaro

Agugliaro si prepara per una serata di brividi e divertimento: una “Spaventosa Festa” di Halloween è in arrivo per grandi e piccini!

Quando: Venerdì 31 Ottobre Dove: Padiglione Multifunzionale di Agugliaro

Il Comune, con il supporto delle associazioni locali, invita tutti a partecipare alla “Spaventosa Festa”, un appuntamento imperdibile per celebrare la notte di Halloween all’insegna dell’allegria e del mistero.

Programma della Serata

A partire dalle ore 18:00, l’evento prenderà il via con attività dedicate ai partecipanti di tutte le età:

Per i più Piccoli: Spazio a Letture Paurose per preparare l’atmosfera.

Per i Più Avventurosi: Tutti pronti per una coinvolgente Caccia al Mostro e un "Dolcetto o Scherzetto" itinerante per il paese.

La festa proseguirà poi con Musica, Divertimento, Allegria e Cena in Compagnia all’interno del Padiglione Multifunzionale.

Menù e Prezzi

Sarà possibile cenare sul posto con un menù pratico e gustoso:

Adulti: Panino + Bibita + Patatine al costo di 12 €

Panino + Bibita + Patatine al costo di Bambini: Panino + Bibita + Patatine al costo di 7 €

Prenotazioni e Info

Per assicurarsi un posto alla festa, è obbligatoria la prenotazione. È possibile prenotare in due modi: