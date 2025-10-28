Spaventosa Festa di Halloween a Agugliaro
Agugliaro si prepara per una serata di brividi e divertimento: una “Spaventosa Festa” di Halloween è in arrivo per grandi e piccini!
Quando: Venerdì 31 Ottobre Dove: Padiglione Multifunzionale di Agugliaro
Il Comune, con il supporto delle associazioni locali, invita tutti a partecipare alla “Spaventosa Festa”, un appuntamento imperdibile per celebrare la notte di Halloween all’insegna dell’allegria e del mistero.
Programma della Serata
A partire dalle ore 18:00, l’evento prenderà il via con attività dedicate ai partecipanti di tutte le età:
- Per i più Piccoli: Spazio a Letture Paurose per preparare l’atmosfera.
- Per i Più Avventurosi: Tutti pronti per una coinvolgente Caccia al Mostro e un “Dolcetto o Scherzetto” itinerante per il paese.
La festa proseguirà poi con Musica, Divertimento, Allegria e Cena in Compagnia all’interno del Padiglione Multifunzionale.
Menù e Prezzi
Sarà possibile cenare sul posto con un menù pratico e gustoso:
- Adulti: Panino + Bibita + Patatine al costo di 12 €
- Bambini: Panino + Bibita + Patatine al costo di 7 €
Prenotazioni e Info
Per assicurarsi un posto alla festa, è obbligatoria la prenotazione. È possibile prenotare in due modi:
- Scansionando il QR Code presente sul volantino.
- Contattando il numero WhatsApp 3516564127.