Sparito da anni, ricompare tra i randagi: cane ritrovato dopo 8 anni a Sandrigo

Sandrigo – Un’operazione di recupero di cani randagi ha riservato anche una sorpresa inaspettata. Tra gli animali catturati nei pressi del campo nomadi di via Galvani, a Sandrigo, è stato infatti riconosciuto un cane scomparso ben otto anni fa da un’abitazione di Cittadella, poi restituito alla legittima proprietaria.

L’intervento, svolto l’8 aprile dalla Polizia Locale Nordest Vicentino – ambito di Sandrigo, con il supporto del Servizio Veterinario dell’Ulss 8 Berica, è scattato a seguito di diverse segnalazioni di aggressioni avvenute lungo il torrente Astico. Nell’area erano stati avvistati più cani randagi, alcuni dei quali particolarmente aggressivi.

Durante le operazioni, tra gli animali recuperati è stato individuato un meticcio nero focato risultato essere quello sottratto anni fa. Dopo le verifiche, gli agenti hanno contattato la proprietaria, che ha potuto riabbracciare il proprio cane dopo una lunga assenza.

L’attività ha consentito anche il recupero di altri esemplari privi di microchip, alcuni dei quali con comportamenti aggressivi. A causa delle difficoltà logistiche della zona, sono già stati programmati ulteriori interventi, che prevedono anche l’utilizzo di gabbie trappola sotto la supervisione del servizio veterinario.

L’operazione conferma l’impegno delle forze di polizia locale e dei servizi sanitari nel garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela degli animali sul territorio.