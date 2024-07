Spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato pusher

È quanto accaduto nella serata del 19 luglio, nei pressi di Piazzale Bologna dove, a seguito dell’intensificazione dei controlli definita in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e disposta dal Questore di Vicenza, Dario Sallustio, gli Agenti della Squadra Volanti di Vicenza hanno tratto in arresto E.W, cittadino nigeriano di 29 anni, già segnalato alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti.

Proprio nell’area dove è operativo il dispositivo di rafforzamento dei controlli del territorio che vede impegnati i militari dell’Esercito Italiano, gli Agenti della Questura hanno intercettato un soggetto, loro segnalato da una pattuglia dei militari impegnati nell’operazione Strade Sicure il quale, sin da subito, cercava di sottrarsi ai controlli.

Entrambe le Volanti riuscivano, però, ad intercettarlo in una via limitrofa con ancora indosso un sacchetto contenente nr. 11 bustine all’interno delle quali erano occultati quasi 70 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

L’uomo, inoltre, al termine della perquisizione, aveva con sé numerose banconote di piccolo taglio e due telefoni cellulari.

Pertanto, al termine delle procedure di fotosegnalamento, l’uomo veniva tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ristretto nelle camere di sicurezza della Questura di Vicenza in attesa della udienza di convalida che si terrà nella mattinata odierna.