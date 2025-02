Sovizzo – Nuova piazza: nuovi indirizzi per l’alienazione delle proprietà comunali

Piazza Manzoni, l’amministrazione approva i nuovi indirizzi per l’alienazione delle proprietà comunali che finanzierà l’opera. Offerte per l’asta pubblica entro il 28 febbraio (ore 12).

Completamento di piazza Manzoni, il Comune di Sovizzo porta avanti il suo impegno per la riqualificazione urbana del centro approvando le nuove linee d’indirizzo per la vendita delle proprietà comunali nell’area. Un passaggio tecnico necessario per arrivare alla creazione di una piazza moderna e funzionale, che unisce spazi residenziali, commerciali e direzionali con un’attenzione particolare alla vivibilità urbana. Il progetto include la costruzione, a carico dell’acquirente, di tre nuovi edifici che sorgeranno sulle aree comunali edificabili messe in vendita dal Comune. Gli edifici avranno una destinazione d’uso mista: locali commerciali e direzionali al piano terra, mentre i piani superiori saranno dedicati a abitazioni e uffici. L’intervento prevede preliminarmente la demolizione dell’ex Asilo Curti e si completerà con la realizzazione di parcheggi sia interrati che fuori terra.

Il progetto complessivo prevede la realizzazione di porticati e percorsi pedonali di uso pubblico, garantendo l’accessibilità e la fruizione da parte della comunità; il perimetro della piazza sarà infine arricchito da piante di medio fusto per migliorare la fruibilità ed il comfort degli spazi pubblici. Le aree saranno cedute tramite asta pubblica con base di partenza complessiva del valore di 1 milione di euro per le tre aree. L’aggiudicazione potrà avvenire attraverso offerte segrete in aumento rispetto ai prezzi base, che per singolo lotto hanno i seguenti importi: • Lotto 1 – Aree edifici C e D: 650.000 euro • Lotto 2 – Area edificio B: 250.000 euro.

Gli interessati potranno presentare l’offerta entro le ore 12 del 28 febbraio 2025. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito del Comune di Sovizzo (sezione Amministrazione Trasparente, Beni Immobili e Gestione Patrimonio) o prendendo appuntamento presso l’ufficio tecnico comunale.

«La riqualificazione del centro urbano è una priorità per la nostra amministrazione – ha dichiarato il Sindaco Matteo Forlin -. Con questo progetto vogliamo dare vita a un’area moderna e vivibile, capace di integrare funzioni diverse e rispondere ai bisogni della comunità. Attraverso questi nuovi indirizzi puntiamo ad arrivare a un percorso realmente vantaggioso per tutti in ottica di valorizzazione del nostro territorio, miglioramento della qualità della vita e attrazione di nuove opportunità economiche».

Le opere di impermeabilizzazione dei solai e la manutenzione straordinaria saranno realizzate con elevati standard qualitativi, garantiti da fideiussioni decennali a favore del Comune.