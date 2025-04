Sostituzione delle condotte del gas, lavori stradali di V-Reti lungo viale San Lazzaro

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO – CLICCA QUI

Lavori stradali in corso lungo viale San Lazzaro. Sono iniziati gli interventi di scavo per la sostituzione delle condotte del gas, che comporteranno una serie di restringimenti temporanei in alcuni tratti della carreggiata.La ditta, per conto di V-Reti, lavorerà a fasi progressive, a seconda dello stato di avanzamento dei lavori, non oltre il 7 luglio di quest’anno. Il primo tratto interessato sarà quello dall’incrocio con via Fermi fino all’altezza dell’incrocio con via Monteverdi; il secondo tratto interessato è invece nell’altra corsia di marcia, verso il centro città, all’altezza del civico 95 fino al civico 129; l’ultimo tratto di carreggiata interessato è situato tra i civici 92-94 e i 131-159, all’altezza dell’attraversamento pedonale, il cui restringimento è previsto nei giorni 17, 18 e 22 aprile.Durante i lavori sarà sempre garantita la circolazione veicolare e il transito dei pedoni. Anche nella rotatoria che incrocia viale San Lazzaro e via Fermi sarà sempre garantito il circolo rotatorio.