Sorprende il figlio a drogarsi: il padre lo porta dai carabinieri

Lo scorso 27 settembre, un genitore ha scoperto il proprio figlio, già in cura al Ser. D. di Bassano del Grappa per dipendenza da alcol e droga, mentre sta fumando una sigaretta con tabacco mescolato ad una sostanza bianca. La successiva decisione del genitore è stata quella di portare il figlio alla visita presso il Servizio Dipendenze bassanese, dove ha rivelato agli operatori di sapere del fatto che il figlio avesse altro stupefacente nascosto. Su consiglio dei sanitari, l’uomo è andato col figlio direttamente in caserma. I militari, controllato il ragazzo, l’hanno trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana e alcune pasticche di ecstasy.

I militari hanno quindi iniziato la perquisizione dell’appartamento, dove però non sono stati trovati altri stupefacenti. Ogni singola pastiglia di ecstasy, comunque, aveva un principio attivo più alto di quello previsto per la detenzione ad uso esclusivamente personale, per cui il giovane è stato denunciato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.