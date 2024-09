Smottamento a Crespadoro: chiusa la provinciale 43

Oggi è iniziato il ripristino della strada, come ci ha scritto ieri il sindaco di Crespadoro Elisa Ferrari.

Si tratta di uno smottamento che ha interessato via Monsignor Luigi Caliaro (strada provinciale 43) in località Durlo. A causarlo le abbondanti piogge di ieri pomeriggio. Il ripristino non sarà immediato poiché comporta la creazione di un muro di contenimento ed interesserà decine di metri della strada

Al vaglio del Comune la possibilità di permettere almeno il transito dei pedoni.