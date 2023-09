Si stanca in ferrata: vicentino recuperato dall’elicottero del Soccorso Alpino e portato al Rifugio Battisti

RECUPERATO ESCURSIONISTA SFINITO SULLA FERRATA DEL VAJO SCURO

Recoaro Terme (VI), 28 – 09 -23

Questa mattina verso le 11.15 gli amici di un escursionista in difficoltà sulla Ferrata del Vajo Scuro hanno chiesto aiuto al 118. Un 57enne di Vicenza si trovava infatti a metà circa del tratto impegnativo del percorso attrezzato, era sfinito dalla stanchezza agganciato al cavo di metallo, incapace di proseguire e raggiungere i compagni che si trovavano più a monte. Individuato il punto in cui si trovava, l’elicottero di Verona emergenza ha calato con un verricello di 30 metri il tecnico di elisoccorso, che ha assicurato e recuperato l’uomo. Trasportato al Rifugio Battisti, l’equipe medica ne ha valutato le condizioni. Stava bene ed è stato lasciato lì in attesa dell’arrivo dei suoi amici.