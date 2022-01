Si entra negli Usa solo da vaccinati

Gli stranieri che desiderano entrare negli Stati Uniti via terra e via mare devono essere vaccinati a partire da sabato, indipendentemente dal motivo del loro viaggio, ha annunciato giovedì il Dipartimento per la sicurezza interna degli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti, che avevano chiuso i propri confini a gran parte del mondo dall’inizio della pandemia, li hanno riaperti a novembre ai viaggiatori di tutto il mondo a condizione che fossero vaccinati.

Ma gli stranieri che arrivavano attraverso le frontiere terrestri o in traghetto dal Messico o dal Canada erano esenti se avevano “motivi essenziali”.

Da sabato, quindi, non sarà più così, che dovrebbe interessare principalmente vettori e frontalieri.