Si barrica in casa con la nonna e minaccia di incendiare l’abitazione: arrestato 39enne

Mogliano Veneto (Treviso) – Notte di tensione a Mogliano Veneto, dove un uomo di 39 anni si è barricato in casa con l’anziana nonna, minacciando di dare fuoco all’abitazione. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha evitato il peggio: l’uomo è stato bloccato e arrestato con l’accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L’allarme è scattato dopo la richiesta di aiuto della donna al 112. All’arrivo dei militari, intervenuti con il supporto dei colleghi di Zero Branco, il 39enne – noto alle forze dell’ordine e in cura presso il servizio dipendenze di Treviso – ha reagito violentemente. In evidente stato di agitazione, probabilmente a causa dell’uso di stupefacenti, ha brandito un flacone contenente un liquido caustico e acceso un fumogeno da imbarcazione, lanciandolo contro Carabinieri e Vigili del Fuoco.

Dopo un tentativo di fuga nei campi circostanti, l’uomo è stato raggiunto, immobilizzato e ammanettato. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di 19 centimetri, poi sequestrato.

L’arrestato è stato condotto nelle camere di sicurezza della Stazione dei Carabinieri di Treviso, in attesa dell’udienza per direttissima prevista in mattinata.