Si aggirava per la strada con un coltello di 20 centimetri: bloccato e denunciato

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Nella serata del 30 marzo gli Agenti della Volante sono intervenuti in via Toti, in merito ad una segnalazione di persona molesta che si aggirava in strada reggendo con una mano una bottiglia di birra in vetro e brandendo con l’altra un coltello avvolto da carta stagnola, che batteva ripetutamente contro le ringhiere delle abitazioni.

Sul posto dagli Agenti della Polizia di Stato rintracciavano il soggetto che veniva identificato per L.R., cinquantenne trentino residente in città, che, alla vista della Volante, cercava di disfarsi del coltello gettandolo tra le siepi.

Il coltello, con una lama di circa 20 centimetri, veniva recuperato dagli Agenti e sequestrato, mentre L.R. veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura di Vicenza, dove veniva indagato in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e, risultando anche in palese stato di alterazione dovuta all’assunzione di alcolici, sanzionato per ubriachezza.