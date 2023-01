Serial killer che ha ucciso 78 donne chiede di combattere per Putin ed essere graziato

Anche lui vuole prendere parte alla guerra. Il suo soprannome: il lupo mannaro. Mikhail Popkov è un volto noto in Russia. È considerato uno dei peggiori serial killer della storia del Paese. Nulla che impedisca alla televisione di Stato di andare a intervistarlo nella sua cella. “Voglio arruolarmi nell’esercito. Penso che le mie capacità militari siano piuttosto richieste al momento “, ha detto con sicurezza l’assassino condannato all’ergastolo.

Un ex agente di polizia che ha ucciso almeno 78 donne

Senza scherzare, questo ex poliziotto crede di potersi rendere utile. A suo merito, per 20 anni, questo predatore ha rapito e ucciso non meno di 78 donne nella regione di Irkutsk in Siberia. Quando è stato arrestato nel 2015, Popkov ha spiegato di aver portato le sue vittime, camminatori solitari o prostitute, nei boschi per ucciderle o mutilarle. Ed è quest’uomo che oggi si offre per andare a combattere in Ucraina.

Una risposta all’appello lanciato dai mercenari del gruppo Wagner, e dal loro leader Evgueni Prigojine che qui vediamo reclutare nuovi candidati per il fronte direttamente dalle carceri. Il contratto, sei mesi in prima linea, in cambio della loro libertà. Qualcosa da pensare a Mikhail Popkov che esita su un solo punto. “Se posso trascorrere il periodo da gennaio a febbraio, perché per me il freddo quando gela è il peggiore, allora firmo subito”, dice. Non si sa ancora se il gruppo Wagner accetterà questa particolare candidatura all’interno delle proprie truppe, che sarebbero già composte in gran parte da criminali scarcerati.