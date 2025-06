Sentenza Pfas: 11 condanne e 4 assoluzioni, in totale 141 anni di carcere

La Corte d’Assise di Vicenza, dopo sei ore di camera di consiglio, ha condannato 11 manager per l’inquinamento da Pfas, con pene da 2 anni e 8 mesi fino a 17 e mezzo. In totale, ha inflitto pene per 141 anni. Quattro gli imputati assolti.

Gli imputati sono stati riconosciuti colpevoli del maxi-inquinamento da Pfas delle acque superficiali, di falda e degli acquedotti in Veneto. Un inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche, indicate comunemente come Pfas, che aveva avuto come fonte principale lo scarico industriale della industria chimica Miteni di Trissino.

