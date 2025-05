Scuola Sicura: da domani tre appuntamenti con la Protezione Civile, anche a Bassano

L’istituto Agrario Antonio della Lucia a Feltre (BL) domani, 23 maggio; L’Istituto Superiore Giovanni Silva a Legnago (VR) lunedì 26 maggio; il Liceo Scientifico Jacopo da Ponte a Bassano (VI) mercoledì 28 maggio. Sono queste le prossime tre tappe del circuito “Scuola Sicura Veneto”, Progetto ideato dall’Assessorato regionale alla Protezione Civile per insegnare agli alunni con una didattica semplice comportamenti corretti volti a prevenire possibili pericoli e incidenti. “Prosegue con successo questa esperienza- spiega l’assessore alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin – nata per educare gli alunni a comportamenti sicuri. Anche questa primavera, secondo il format ormai rodato da anni, la mattinata nelle tre scuole si aprirà con la simulazione di un terremoto che causa anche un principio di incendio, con le prove di evacuazione, dove saranno spiegate le procedure in caso di sisma e di incendio: allarme, avvio procedure, evacuazione propriamente detta e recupero dei feriti da parte dei soccorritori”.Successivamente, sotto la guida tecnica del personale regionale dell’Assessorato e della direzione Protezione Civile, insieme ai vigili del fuoco, alle forze locali di polizia e al Gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile si svolgerà un’analisi delle azioni compiute da alunni e insegnanti.Verranno poi presentate le funzionalità dei diversi mezzi d’emergenza intervenuti, tra cui l’elicottero del Suem 118.Il saluto di Bottacin e delle autorità è previsto in tutti e tre i casi per le ore 11.30A tutti i ragazzi sarà infine consegnato un volumetto, scritto con un linguaggio semplice, con le principali regole e i rischi da conoscere e anche con i riferimenti locali di protezione civile: “l’obiettivo è che quanto appreso in occasione dell’evento – conclude Bottacin – abbia un significato duraturo e non resti solo come il ricordo di una giornata diversa dal solito”.