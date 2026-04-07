Scontro tra cinque auto a Ponte della Priula: chiusa la Pontebbana, diversi feriti

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, 6 aprile, a Ponte della Priula, nel territorio di Susegana, dove cinque autovetture sono rimaste coinvolte in uno scontro lungo la strada statale 13 Pontebbana.

L’allarme è scattato intorno alle 18:00, quando la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Treviso ha ricevuto la richiesta di soccorso. Immediato l’intervento dei pompieri, giunti sul posto con una squadra dal distaccamento di Conegliano e con il supporto di un ulteriore mezzo proveniente dalla sede centrale di Treviso.

Una volta arrivati, i soccorritori hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente, per poi concentrarsi sull’assistenza alle persone coinvolte. Le operazioni si sono rivelate particolarmente delicate: uno dei feriti è rimasto infatti incastrato all’interno dell’abitacolo ed è stato necessario procedere con le manovre di estricazione per liberarlo.

Il bilancio complessivo parla di tre feriti lievi, una persona rimasta inizialmente bloccata nell’auto e due bambini di 2 e 4 anni coinvolti nell’incidente, fortunatamente illesi. Tutti i presenti sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Suem 118, intervenuto sul posto.

Per consentire le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza, la strada statale 13 è stata temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Montebelluna e la Polizia Locale di Susegana, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi del caso.

Le operazioni di soccorso risultano ancora in corso.