Scontro tra 2 auto in A31: 2 feriti, interviene l’elisoccorso (FOTO)

Alle 11:10, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A31 Valdastico, tra il casello di Thiene e la diramazione per la superstrada Pedemontana Veneta, in direzione Vicenza per un incidente tra due auto: feriti i due conducenti. I pompieri arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza i mezzi, ed estratto uno dei conducenti rimasto incastrato nell’abitacolo della vettura. I due feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del SUEM, stabilizzati e trasferiti in ospedale: uno in eliambulanza a Vicenza l’altro in ambulanza a Santorso. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario di autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.