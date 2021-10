Scontro moto-furgone: ferito il centauro

Ieri mattina, a Zanè, un autocarro Fiat Iveco si è scontrato con una moto. Nell’incidente è rimasto ferito il motociclista, le cui condizioni però non sembrano gravi.

I fatti intorno alle 8 di mattina: secondo le ricostruzioni, il conducente del furgone, L.M., 62 anni, mentre procedeva lungo via Monte Pasubio in direzione Thiene avrebbe svoltato a sinistra verso Piovene; nel farlo però non si sarebbe accorto dell’arrivo di un motociclo. Il centauro, B.P., 52 anni, è caduto rovinosamente sull’asfalto, ma una volta intervenuto il Suem le sue condizioni non sono apparse gravi. L’uomo è stato comunque portato all’ospedale di Santorso per accertamenti.