Scontro frontale nella notte a Longare: due feriti

Nella notte tra martedì 1 e mercoledì 2 luglio, intorno alle 00.30, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Longare, in via Colderuga, per un grave incidente frontale tra una Fiat Panda e una Volkswagen Polo.

Sul posto è giunta una squadra con autopompa e cinque operatori, che ha lavorato per mettere in sicurezza il tratto di strada e le vetture coinvolte. I due feriti, soccorsi dal personale del Suem 118, sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie.

Presenti anche i Carabinieri, incaricati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono concluse attorno alle 3 del mattino.