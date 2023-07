Scomparso da un anno, ritrovato dalla Polizia in un hotel cittadino

Era scomparso da un anno, facendo perdere le proprie tracce e senza dar più alcuna comunicazione ai suoi parenti.

All’epoca la famiglia non aveva saputo dare e darsi una spiegazione sulla scomparsa, ipotizzando che potesse essere accaduta una disgrazia, e non immaginando una sparizione volontaria.

La denuncia di scomparsa era stata presentata dalla famiglia nell’agosto 2022 e, da allora, nessuna notizia si era più avuta riguardo a M.A., 64enne cittadino italiano.

La scorsa notte, nel corso dei normali servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio effettuati nel Capoluogo, una pattuglia della Squadra “Volanti” – su segnalazione della Centrale Operativa della Questura a seguito di una verifica sulla Banca Dati del Ministero dell’Interno relativa alle Persone alloggiate presso strutture alberghiere della nostra Provincia –, ha rintracciato M. A. presso un Hotel cittadino.

Richiesto dagli Agenti di Polizia su cosa gli fosse accaduto e dove fosse rimasto in tutto questo periodo, M.A. confermava di essersi allontanato volontariamente per motivi personali, di stare bene e di aver trascorso un lungo periodo all’estero (soprattutto in Serbia ed in Ungheria) per motivi di lavoro.

Sempre su esplicita richiesta dei Poliziotti, M. A., dopo averci serenamente riflettuto, acconsentiva che dell’avvenuto rintraccio venissero informati i suoi famigliari, stabilitisi all’estero, e che venissero loro comunicati i dati relativi al suo domicilio ed al recapito cellulare che ha attualmente in uso.