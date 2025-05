Sciopero treni del 23 maggio: disagi in Veneto tra cancellazioni e ritardi fino a 90 minuti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

È una mattinata di forti disagi quella di oggi, venerdì 23 maggio 2025, per i viaggiatori del Veneto a causa dello sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane, proclamato da alcune sigle sindacali autonome. Lo stop è in vigore dalle ore 1 alle 24 e sta colpendo in particolare i treni regionali, con numerose cancellazioni e ritardi significativi.

Alla stazione di Venezia Santa Lucia, quasi tutti i treni regionali risultano soppressi o non partiti. Qualche treno ad alta velocità, tra cui Frecce ed Eurocity, è partito con ritardi contenuti fino a 20 minuti. Situazione simile anche a Padova, snodo cruciale per i collegamenti verso Milano, Bologna e Roma: un regionale in arrivo dal capoluogo emiliano ha accumulato un ritardo di 46 minuti.

Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord hanno attivato i servizi minimi garantiti nelle fasce orarie 6:00-9:00 e 18:00-21:00, ma il numero di corse effettivamente disponibili risulta fortemente ridotto. I viaggiatori possono richiedere il rimborso del biglietto o riprogrammare il viaggio, secondo le modalità indicate nei portali ufficiali.

Intanto, i sindacati motivano la mobilitazione con la richiesta di un rinnovo dei contratti collettivi nazionali, salari più dignitosi e un adeguato rafforzamento degli organici. Lo sciopero di oggi si inserisce in una settimana calda per il settore pubblico, con agitazioni anche nella sanità privata e nel comparto scuola.

Aggiornamenti in tempo reale sono disponibili sull’app Trenitalia, Trenord e sui siti ufficiali delle compagnie ferroviarie.