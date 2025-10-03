Sciopero generale per Gaza: trasporti fermi a Venezia, la situazione nelle città del Nord Est

Venezia

Mattinata di forte tensione in Laguna, dove i cortei partiti da Campo Santa Margherita e dalla stazione di Mestre si sono uniti con l’obiettivo dichiarato di bloccare il ponte della Libertà, la principale via di collegamento tra la città storica e la terraferma. Migliaia i manifestanti, tra studenti, lavoratori e sindacati, che hanno sfilato con bandiere palestinesi e cartelli contro l’assalto alla Global Sumud Flotilla da parte delle forze israeliane. A Piazzale Roma il trasporto pubblico è risultato paralizzato: autobus e vaporetti fermi e stalli deserti per buona parte della mattinata.

Padova

Anche a Padova la mobilitazione ha registrato numeri importanti. Migliaia di persone sono partite da piazza Garibaldi, muovendosi verso la zona del Portello tra cori e musica. La rotonda della Stanga è stata temporaneamente bloccata. Non sono mancati momenti di tensione: già nella serata di ieri, circa mille giovani dei centri sociali avevano manifestato davanti alla questura accendendo fumogeni e scandendo slogan contro la polizia. Questa mattina si sono aggiunti cortei studenteschi con occupazioni simboliche negli istituti e assemblee universitarie, mentre centinaia di attivisti hanno provato a bloccare l’Interporto.

Vicenza e Thiene

Nel Vicentino i cortei hanno visto la partecipazione di migliaia di persone, con due manifestazioni principali a Vicenza che si sono unite in viale della Pace. Qui il corteo ha sostato davanti alla caserma Ederle, protetta da un cordone di polizia, senza che si registrassero scontri. Alcuni attivisti hanno tracciato scritte sull’asfalto. Successivamente la marcia è proseguita verso il casello di Vicenza Est, con l’obiettivo di bloccare la circolazione autostradale. A Thiene, invece, centinaia di manifestanti hanno raggiunto il casello dell’A31, trovandolo presidiato dalle forze dell’ordine: la situazione ha causato di fatto il blocco del traffico.

Verona

Secondo le stime della questura, sono state circa ottomila le persone scese in piazza a Verona. Il corteo, partito in mattinata nei pressi della stazione di Porta Nuova, ha attraversato il centro cittadino fino a piazza dei Signori. Alla protesta hanno aderito sigle sindacali e movimenti studenteschi, tra cui l’Udu, che ha annunciato l’occupazione del Polo Zanotto. Anche in consiglio comunale il tema è stato oggetto di confronto acceso: diverse consigliere hanno ribadito la necessità di sostenere la causa palestinese e di condannare l’attacco alla Flotilla.

Udine

A Udine il presidio si è tenuto davanti allo stadio Friuli, luogo scelto in vista della partita Italia-Israele in programma il 14 ottobre. Centinaia di persone, tra cui famiglie con bambini e anziani, hanno partecipato alla manifestazione con bandiere palestinesi e cartelli di protesta. Uno degli ingressi dell’impianto è stato ricoperto da scritte e adesivi, mentre dagli interventi al megafono è arrivata la promessa di nuove mobilitazioni nelle prossime settimane. Nel corso della giornata si è tenuto anche un flash mob davanti all’ospedale cittadino, nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Luci per Gaza”.