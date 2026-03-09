Sciopero e disagi: lunedì nero per i servizi

Lunedì 9 marzo segna una giornata di mobilitazione generale in Italia con uno sciopero nazionale di 24 ore proclamato dai sindacati di base Cobas, Cub e Usb. L’astensione dal lavoro interesserà sia il settore pubblico sia quello privato, con possibili disagi soprattutto nei servizi essenziali. Non è coinvolto direttamente il comparto dei trasporti, mentre per i vigili del fuoco lo stop è previsto dalle 9 alle 13.

Le ragioni della mobilitazione

La protesta nasce da diverse vertenze sindacali: aumenti salariali, lotta alla precarietà, sicurezza sul lavoro e politiche più incisive per la parità di genere. L’iniziativa punta inoltre a sensibilizzare sulla tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.

Impatto su scuola e università

In concomitanza con lo sciopero generale, la Flc Cgil ha proclamato uno stop nel settore dell’istruzione e della ricerca, che riguarda scuole, università, enti di ricerca, istituzioni Afam, formazione professionale e scuole non statali. L’agitazione è collegata anche alla Giornata internazionale dei diritti delle donne, con l’obiettivo di promuovere autodeterminazione e parità di genere. L’effettivo impatto dipenderà dall’adesione del personale: alcune lezioni potrebbero essere cancellate o subire variazioni di orario.

Settore sanitario

Anche il comparto sanitario è coinvolto: infermieri, operatori socio-sanitari, ostetriche, personale della riabilitazione, dirigenti medici e sanitari, personale tecnico e amministrativo potranno incrociare le braccia. Le prestazioni essenziali saranno garantite, mentre alcune attività non urgenti potrebbero subire rallentamenti o rinvii.

Marzo complicato per i viaggiatori

Sebbene lo sciopero del 9 marzo non riguardi direttamente trasporti pubblici e voli, il calendario di marzo prevede diverse mobilitazioni:

11 marzo: sciopero nazionale del personale Italo dalle 9 alle 17.

sciopero nazionale del personale Italo dalle 9 alle 17. 16 marzo: agitazioni nel trasporto pubblico locale in Sicilia e Abruzzo.

agitazioni nel trasporto pubblico locale in Sicilia e Abruzzo. 18 marzo: stop di 4 ore del personale Ita Airways ed EasyJet (dalle 13 alle 17) e sciopero di 24 ore di società di handling negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa.

stop di 4 ore del personale Ita Airways ed EasyJet (dalle 13 alle 17) e sciopero di 24 ore di società di handling negli aeroporti di Milano Linate e Malpensa. 27-28 marzo: scioperi del trasporto pubblico locale a Milano, Napoli, Novara, Bari e Molfetta.

Fasce di garanzia

Nonostante le agitazioni, esistono fasce orarie in cui i servizi essenziali devono essere assicurati, per limitare i disagi a pendolari e viaggiatori. Gli orari possono variare a seconda del settore e della città, ma seguono regole standard a livello nazionale.

Le mobilitazioni di marzo coinvolgono diverse vertenze sindacali – dal salario alla precarietà, dalla sicurezza sul lavoro alla parità di genere – e potranno causare disagi, rallentamenti e interruzioni nei servizi pubblici. È consigliabile monitorare comunicazioni ufficiali e aggiornamenti delle singole aziende e istituzioni per organizzare al meglio spostamenti e attività quotidiane.