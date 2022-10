SCHIO E VALDAGNO – Controlli del territorio, sequestrati oltre 30 grammi di fumo

Nel pomeriggio di venerdì 7 ottobre, le Compagnie Carabinieri di Schio e Valdagno hanno effettuato i controlli di competenza: dieci pattuglie, 25 militari e due unità cinofile che hanno controllato i territori e le zone di transito, con un occhio di riguardo al consumo di stupefacenti da parte dei giovani.

I controlli hanno portato al sanzionamento di cinque giovani, trovati in possesso di 32 grammi complessivi. I giovani sono stati trovati nel centro di Valdagno, a Santorso e alla Stazione Ferroviaria di Schio. Segnalati alla Procura come consumatori e per detenzione al fine di consumo. Inoltre, i controlli hanno portato al ritrovamento di altri tre grammi, occultati nei pressi di una panchina in piazzale Schio.