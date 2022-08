Schianto auto-moto nella notte: centauro 23enne perde la vita

La notte scorsa, alle 2:15, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale con conseguente incendio tra un’auto e una moto lungo la SR 249 Gardesana a Peschiera del Garda: deceduto il 23 enne centauro, ferito il passeggero e due ragazze a bordo dell’auto. I pompieri arrivati da Bardolino hanno spento le fiamme divampate subito dopo l’impatto, mentre i feriti venivano assistiti dal personale sanitario del SUEM per essere poi ospedalizzate. Niente da fare per il centauro dichiarato morto dal medico. Durante le operazioni di soccorso la strada è rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate subito dopo l’alba.