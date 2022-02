Sanremo: Sangiovanni canta per primo, piace, divide la sala stampa (i voti) e vince sui social – GUARDA IL VIDEO

Ieri la seconda serata di Sanremo con 13 cantanti in gara. Il primo ad esibirsi è stato il cantante vicentino matador di Amici e delle hit nell’ultimo anno. Molto apprezzata la sua esibizione, non tanto dalla sala stampa, che l’ha piazzato al settimo posto della classifica parziale e al 13° di quella generale. Ma come accaduto lo scorso anno, i gusti del pubblico sembrano essere diversi da quelli della sala stampa. Sui social, in particolare su twitter è partito un uragano di commenti positivi su Sangiovanni. Il suo brano “Farfalle” molto orecchiabile, con sonorità anni ’90 è molto piaciuto ed ha le caratteristiche per sfondare anche su Spotify e le radio.

Molte differenze di valutazione dalle testate giornalistiche.

Il Fatto Quotidiano: Voto 8 – Principe dello streaming di rosa vestito. Lo sta facendo di nuovo: un’altra canzone che volerà su Spotify. Fa la gag del Fantasanremo con Amadeus. Quanta (bella) freschezza.

Bel voto anche da Fanpage, 7: Esordire al festival aprendo la seconda serata non è facile, ma Sangio sembra ormai scafato, con una canzone che ha un testo meno catchy di quanto sembra dalla musica. Fa quello che sa fare e lo fa bene. Buon esordio.

Buona la recensione anche di Skytg24: Sembra il capitano Achab a una festa di matrimonio con quei toni confetto pastellati. Sanremo non è Malibù, basta osservare il colore del mare, ma per lui non fa differenza. Le sue Farfelle volano alte sull’Ariston. Altro che tapparelle chiuse, spalanchiamole che è più facile non stare più nella pelle.

Un 6,5 arriva da TGCOM24: Sangiovanni, “Farfalle” Il pezzo è accattivante e orecchiabile, perfettamente nel solco delle canzoni che gli hanno permesso di affermarsi. Il che è allo stesso tempo un bene ma anche un limite. Gli tocca aprire la serata e l’emozione gli taglia un po’ il fiato ma ha personalità da vendere. Alla fine si concede anche un gag con Amadeus sul Fantasanremo.

Il Messaggero assegna un 6 – SANGIOVANNI 6 Farfalle – Canta pensieri scritti a matita sul banco di scuola. Invidio questo ragazzo, la sua attitudine di chi non ha paura.

Anche l’Ansa assegna un 6: Da Amici a Sanremo in un anno, passando per 17 dischi di platino e la canzone più ascoltata del 2021. Tra i più amati dai giovani, porta all’Ariston la freschezza (e i tormenti) dei suoi neanche 20 anni. Parte bene, e si farà. VOTO: 6

Rolling Stone assegna solo un 6 con una critica quasi negativa: Testo tristanzuolo su musica carina e ballabile, come va di moda, ma la melodia del ritornello è scemotta. Sangiovanni guadagna punti simpatia e fa guadagnare punti del FantaSanremo dicendo e facendo dire a Amadeus «Fantasanremo e papalina». Ora deve solo arrivare sesto.

Poco più il Corriere che assegna un 6,5: Arriva da Amici, «Malibu» è stato il singolo più streammato del 2021 su tutte le piattaforme e con questa mossa cerca il dominio totale sul target teen. Il ritornello portato a Sanremo 2022 funziona, perfetto per le condivisioni social, ma la strofa ha bisogno di tempo. L’arroganza nella musica non è un peccato, ma anche mostrarsi semplici non lo è. Un «più» per lui.

Rockit assegna un 6: Le scarpe di Sangiovanni causano il distacco della retina. Vabè la canzone è una roba che non si può sentire ma è anche già una hit assolutamente conclamata tra gli under 18. Avessi 16 anni e fossi al luna park tra gli autoscontro e le montagne russe sarei felice, ora insomma. Ha preso 659376536958723 punti al Fantasanremo in collaborazione con Amadeus.

Viene stroncato da Repubblica con un 4: Difficile fare i conti con Sangiovanni, teen idol con una canzone che Sandy Marton avrebbe cantato forse con maggior misura