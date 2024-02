Sangiovanni: “Non sono felice, rimando l’album e il concerto al Forum”

Sangiovanni si ferma. Il cantante già nel corso del Festival di Sanremo 2024 dove ha portato “Finiscimi” aveva parlato apertamente di un suo disagio. Ma ora la situazione è tale da richiedere uno stop. “Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo – ha scritto in una storia Instagram -. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo”. E quindi stop a tutti i progetti imminenti. “L’uscita del mio album ‘Privacy’ e il concerto al Forum di Assago del 5/10 sono rimandati” ha annunciato spiegando che chi aveva già preso i biglietti dello show o preordinato l’album sarà rimborsato.

Il Festival di Sanremo doveva essere il suo punto di partenza per una nuova fase della sua carriera e della sua vita. E invece è stato importante ma proprio per capire che ora è necessario concentrarsi su altro. “Grazie a quest’esperienza ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è” ha scritto Sangiovanni, precisando che la sua decisione e il malessere non sono in alcun modo da ricondurre a un esito deludente della sua partecipazione sanremese.

Sangio ha voluto poi ringraziare chi gli è stato vicino in questi giorni. “Ho ricevuto tantissimo sostegno che non mi aspettavo e tantissima comprensione che per me in questo momento rappresentano la cosa più importante – ha proseguito -, anche perché mi sembra di sentire che quello che vivo io tocca tante persone e mi fa sentire meno solo. Davvero grazie”. La stop attuale però non è da intendersi come definitivo, anzi. Vuole essere proprio un modo per ripartire nelle migliori condizioni. “Voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto – ha sottolineato – ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti. Non ve lo meritate voi, e non se lo merita il mio team (che per altro ringrazio per la vicinanza). Voglio stare bene per condurre al meglio la musica vista come lavoro”.

“Ne continuerò a scrivere e a stare in studio perché fa parte del mio benessere e nel mentre inizierò a dedicare il tempo a me stesso per migliorare questa condizione – ha concluso -. So che mi aiuterà e che tornerò presto, anche più forte di prima. Vi voglio bene”. FONTE: TGCOM