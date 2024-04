In uscita il nuovo album del folk singer vicentino Carlo Rizzolo, “Four Corners”

“Four Corners” è il terzo album del cantautore folk/country vicentino Carlo Rizzolo disponibile su tutte le piattaforme musicali ed in formato fisico CD (digipack) dal 24 aprile (Vrec/Audioglobe). Tredici canzoni inedite (dodici in lingua inglese) con profonde radici nel classic rock, folk e country americano (Neil Young, Jony Mitchell, James Taylor e John Denver).

La presentazione ufficiale si terrà il prossimo 26 maggio 2024 alle ore 18:00 presso il Piccolo Teatro Remondini di Bassano Del Grappa.

I quattro angoli del titolo “Four Corners” rappresentati nella copertina, simboleggiano i quattro punti di vista di quattro ragazzi che nel 1979 formavano la Goldiggers Band, di cui ancora oggi Carlo Rizzolo, voce e penna del gruppo, porta avanti a distanza di anni i sogni di gloria e le emozioni. Non mancano i brani più personali dedicati al padre (“Not Only a Father”), al figlio (“Nuovo giorno”) o alla moglie (“You”), le riflessioni sul genere umano con le speranze e gli errori (“Skyline”, “Mother Nature”, “In the Pharm”) e l’autonalisi (“I’m a dreamer”).

Nel disco hanno suonato insieme a Carlo Rizzolo (voce/chitarra) anche alcuni grandi musicisti come Davide Pezzin (basso, tastiere – attualmente in tour con Ligabue ), Davide Repele (chitarra), Davide Danzi (batteria), Edoardo Brunello (sax), Cesky Rizzolo (banjo), Mattia Martorano (violino). Registrato presso lo studio Sottoilmare di Luca tacconi.

Carlo Rizzolo, di Bassano del Grappa è psicologo-psicoterapeuta di professione ma da sempre cantautore e chitarrista con l’America nel cuore. In gioventù ha fondato insieme a Luigi Zuccheri la Goldiggers Band portando in giro diversi brani originali che poi confluirono nel suo primo album da solista: “Sorry for the Late Start” (2018, DSmusic). Nel 2020 arriva la seconda prova “Green” (DSmusic), disco realizzato insieme alla band Rising Fall. Le sue radici musicali affondano nel classic rock, nel folk e nel country americano con riferimenti a Neil Young, Jony Mitchell, James Taylor e John Denver. “Four Corners” è il suo terzo album previsto in uscita il 24 aprile 2024 e anticipato dai singoli “Not Only a Father”, “Sitting Bull” e la title track.

01. Four Corners; 02. Sitting Bull ; 03. Do You Think I Think; 04. Mother Nature; 05. Skyline; 06. The Advantage You have; 07. In the Pharm; 08. Take a Look at the Moon; 09. You; 10. Not Only a Father; 11. Nuovo Giorno; 12. I’m a Dreamer; 13. Time is a Variable.