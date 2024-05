Tre premi al festival di Ponte nelle Alpi per la Compagnia L’Archibugio

A pochi giorni di distanza dalla conquista del premio per il miglior attore protagonista, vinto da Cristian Zorzi alla rassegna San Martino allestita dagli “Amici del teatro” di Pianiga (VE), il gruppo teatrale leoniceno miete altri allori. Stavolta i premi arrivano da Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno, dove gli Archibugi hanno partecipato alla 14^ edizione il Festival Nazionale di Teatro amatoriale dedicata a Paolo Dego.

Ad aver convinto la giuria ad assegnare all’Archibugio tre dei quattro premi in palio è ancora la versione del Cyrano de Bergerac adattata e diretta da Giovanni Florio.

Anche la giuria del festival bellunese ha riconosciuto le doti di Cristian Zorzi assegnandogli il premio come miglior attore protagonista. Il giudizio finale elogia “l’energia, la presenza scenica e la versatilità giocosa e drammatica della recitazione,” ma anche “la capacità di gestire il gioco di squadra e di “rimanere sempre in ascolto e in rapporto con i compagni”.

Altrettanto di prestigio sono gli altri due trofei ottenuti dalla compagnia L’Archibugio a Ponte nelle Alpi: quello come miglior spettacolo per una resa “potente ed efficace, che la scenografia spoglia esalta, mettendo in risalto i movimenti coordinati, quasi coreografici dei personaggi, sempre in rapporto fra loro”; e il premio di gradimento espresso dal pubblico con una votazione media 9,3 su 10.

«Sono grato al pubblico e alla giuria – commenta Giovanni Florio – che ci hanno premiato riconoscendo la cifra del nostro fare teatro: essere squadra. Insieme si cresce».