Venezia Suona Festival 2024

Dal 14 al 23 Giugno 2024 dieci giorni di musica, concerti e arte nella suggestiva cornice del parco Ex-Umberto I° a Cannaregio – Venezia.

Ogni giornata avrà un tema e sarà un viaggio attraverso arti e generi musicali diversi accompagnati da nuovi talenti, artisti di grande esperienza e band appassionate, pronte a coinvolgere il pubblico.

È una Venezia inaspettata, che risplende di arte, cultura e tradizione, volgendo il proprio sguardo alla rielaborazione creativa degli spazi cittadini.

Tra gli ospiti: I Batisto Coco, Giallo Man & Band, Daniele Concina & Band, Gli Spazio Zero Band, I Pick Up The Tips, I rimorchiatori, The Rolling Bones capitanati da Alessandro Bressanello, Cajon Jazz Trio con Leo Di Angilla e molti altri

Musica e Concerti dal vivo, Performance artistiche, Drinks e cicchetti…