OTB continua la collaborazione con Viktor&Rolf

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Il Gruppo OTB annuncia il rinnovo della collaborazione con i designer Viktor Horsting e Rolf Snoeren, che continueranno a guidare per i prossimi cinque anni la direzione creativa di Viktor&Rolf, la maison di Haute Couture fondata dagli omonimi stilisti nel 1993 ed entrata a far parte del Gruppo OTB nel 2008.

Viktor Horsting e Rolf Snoeren hanno reso la maison un unicum di successo nel panorama dell’Alta Moda, creando collezioni che rappresentano diverse forme della loro espressione artistica. Il duo ha infatti da sempre esplorato il territorio di confine fra arte e moda, reinventando e rimodulando costantemente l’idea stessa di Haute Couture. Sono memorabili le loro collezioni Haute Couture Spring Summer 2019 – Fashion Statements interamente realizzata in tulle colorato, oppure le collezioni Haute Couture Spring Summer 2022 – Surreal Shoulder, caratterizzata da silhouette estreme, deformate e allungate, Haute Couture Spring Summer 2023 – Late Stage Capitalism Waltz, che ha sfidato le leggi della gravità con abiti surrealisti indossati sottosopra, di traverso, perpendicolarmente, e fuori dal corpo, e Haute Couture Spring Summer 2024 – Scissorhands, una collezione nata per esplorare le possibilità creative e decorative di un paio di forbici sartoriali.

Lavorando sempre ad un livello di Alta Sartoria, Viktor e Rolf hanno portato la sperimentazione artistica anche in collezioni donna di ispirazione demi-couture, in collezioni bridalwear, con Viktor&Rolf Mariage, e nel settore dell’eyewear con Viktor&Rolf Vision.

In linea con il solido posizionamento del brand, Viktor&Rolf si è inoltre distinto con un grande successo mondiale nel segmento fragranze in continua espansione, attraverso lo storico accordo di licenza con L’Oréal Luxe per la produzione e commercializzazione di fragranze, tra cui Flowerbomb, Spicebomb e Good Fortune, bestseller globali.

La visione e le creazioni artistiche di Viktor Horsting e Rolf Snoeren sono state celebrate in innumerevoli esposizioni internazionali, tra cui le mostre “Camp: Notes of Fashion” al MET Museum, “Viktor&Rolf Fashion Artists” alla Kunsthal di Rotterdam, “Viktor&Rolf: MetaFashion!” al Sea World Culture and Arts Center di Shenzen, “Viktor&Rolf par Viktor&Rolf : Première Décennie” al Musée de la Mode et du Texile, “The House of Viktor&Rolf” alla Barbican Art Gallery, e “Viktor&Rolf: Fashion Artists” alla National Gallery of Victoria di Melbourne. In occasione dell’anniversario dei 30 anni del brand, cento dei loro capi più iconici sono stati valorizzati all’interno della mostra “Viktor&Rolf: Fashion Statements” alla Kunsthalle di Monaco. Alcuni dei loro abiti sono stati inoltre scelti come protagonisti, nonché simbolo, della mostra “Memorabile. Ipermoda.” tuttora in corso al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma, in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI).

“Viktor e Rolf sono due voci uniche della moda internazionale, dei couturier che hanno rivoluzionato il concetto stesso di Haute Couture e tutto ciò che fanno è arte. Sono molto felice di proseguire la collaborazione con loro, il loro talento continuerà a ispirare e stupire il mondo della moda”, ha dichiarato Renzo Rosso, Presidente e Fondatore del Gruppo OTB.

“In un panorama della moda con brand e designer in continua evoluzione, siamo orgogliosi di proseguire il nostro percorso artistico unico da oltre 30 anni,” hanno commentato Viktor Horsting e Rolf Snoeren, designer e direttori creativi di Viktor&Rolf.