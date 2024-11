Luca Bassanese torna con un nuovo doppio album

Dopo aver solcato i palchi di tutta Europa accompagnato dalla sua Piccola Orchestra Popolare con concerti caratterizzati da un potente suono folk, Luca Bassanese torna con un progetto completamente nuovo e sorprendente: un disco intimista che rivela il lato più profondo e personale dell’artista.

Il nuovo doppio album è già disponibile, in versione fisica e su tutte le piattaforme digitali, dal 23 novembre 2024. Con questo progetto Luca Bassanese affianca le atmosfere dal potente suono folk che hanno caratterizzato i suoi ultimi album e tour ad emozioni più delicate e intime, offrendo ai fan una visione completa del suo mondo interiore.

L’ album è stato interamente registrato nella casa storica di famiglia presso il Molino Bassanese costruito dal bisnonno Urbano e la bisnonna Anna nel 1900. L’intera struttura sita a Vicenza è sopravvissuta ai bombardamenti della seconda guerra mondiale e conserva allo stato originale, nell’interrato, il “bunker” utilizzato come riparo, con la sola presenza di un piccolo capitello in legno formato da immagini sacre che durante i bombardamenti diveniva unico conforto nell’attesa e nella preghiera. Il pianoforte utilizzato per l’intera registrazione delle 31 tracce presenti nell’album è un modello originale tedesco “Albert O.Hartmann” costruito a Berlino nei primi del ‘900 e sopravvissuto anch’esso alla follia della guerra”

«Mettersi a nudo è un esercizio molto complesso e in questo nuovo lavoro discografico, con la produzione di Stefano Florio per AIDA music, abbiamo spogliato tutti gli arrangiamenti per arrivare all’essenziale. Voce e pianoforte. Decidendo di incidere in diretta, senza sovraincisioni. Per questo abbiamo sentito la necessità di creare un “luogo” di registrazione ed abbiamo scelto il vecchio Mulino di famiglia Bassanese costruito nei primi del ‘900, per tutta la durata della produzione. Mesi e mesi di lavoro. Tutto ciò che sentirete è l’estratto di centinaia di registrazioni “one take”, realizzate in momenti diversi del mattino, del giorno e della notte, selezionate per diventare 31 canzoni al pianoforte. È stato un lavoro lungo, con vent’anni di canzoni. Qui dentro c’è tutto me stesso»

Il disco sarà accompagnato da un tour speciale, che vedrà l’artista esibirsi in venue più piccole e raccolte, perfette per ricreare l’atmosfera delle nuove canzoni. Le date del tour sono in continuo aggiornamento sul sito www.lucabassanese.it

Credits album:

31 canzoni al pianoforte / Luca Bassanese

Registrato presso la casa di famiglia “Molino Bassanese”

Luca Bassanese: voce e pianoforte

Mixing and Mastering Stefano Florio @ AIDA music-studio production

Testi e Musiche di Luca Bassanese e Stefano Florio

ad eccezione di “Anima Bella” Testo e Musica di L. Bassanese / S. Florio / E.Lebigre



Prod. Art. Stefano Florio

(P) AIDA music

TRACK LIST

CD 1 01. Anima bella / 02. Ridi Pagliaccio / 03. Porca mediocrità / 04. Guernica / 05. Salta x l’indignazione / 06. Un uomo migliore / 07. L’extraterrestre / 08. Lo Spaventapasseri / 09. Santo Subito! / 10. I Sognatori / 11. Via la morte / 12. Vogliamo la testa del re! / 13. Balla Balla / 14. Ho conosciuto un uomo / 15. Soldati buoni e soldati cattivi / 16. Canto sociale

CD 2 17. La luz de un nuevo dia / 18. Credo in una scuola / 19. Canzone d’amore (Contro la violenza sulle donne) / 20. Che ne sai / 21. Adelante / 22. Confini / 23. Una sera ho incontrato un razzista / 24. L’essere Umano / 25. Allora puoi capire / 26. Ipersensibili / 27. L’amore (è) Sostenibile (Anna) / 28. Siamo la pioggia e siamo il sole / 29. Capitombolo / 30. Canto / 31. Canzone di Marta