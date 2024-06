Beppe Cunico: il nuovo singolo è “Going beyond”

“Going beyond” è il nuovo brano estratto dal secondo disco di inediti di Beppe Cunico, cantautore, musicista e ingegnere del suono vicentino.

Il messaggio del brano vuole fare breccia nella gente comune, che comincia così a riflettere sull’ inutilità della propria vita fatta di deresponsabilizzazione e, seguendo la musica nell’aria, si unisce a Mian, il protagonista del concept album da cui è estratto il singolo.

Il disco si intitola “​​From Now On”, un lavoro duro e ricco di rabbia che porta in musica l’eterna lotta tra il bene “Mian” e il male “Egon”. Un album fatto di energia positiva che riporta la musica suonata in primo piano, in totale libertà da vincoli di moda o tendenza.

DICONO DEL DISCO:

«“From Now On” è un disco imperioso che punta dritto alla speranza, alla serenità, al ricongiungersi umano e spirituale prima di tutto con se stessi e poi con la vita e con gli altri. Non distopico il futuro, ma di nuove rinascite. La chitarra protagonista colorata da certezze ritmiche e da arrangiamenti davvero internazionali» Sound Contest

«Un rock epico, progressivo, elegante e sicuramente internazionale sta bussando alla porta del domani. Rock’n Roll Never dies» Indie Roccia

«Sono 10 inediti di grande rock (internazionale manco a dirlo), produzioni che strizzano forte l’occhio e l’orecchio al mondo di Gabriel e compagni ma qui la competizione o il raffronto arriva anche da progetti nostrani come il grande lavoro svolto da Stefano Panunzi» Exit Well