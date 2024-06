A Lonigo si brinda con “Calici di Stelle”

Si svolgerà anche quest’anno a Lonigo l’evento “Calici di Stelle”: venerdì 12 luglio torna l’ormai classico evento dedicato alla passione per il vino. Il brindisi più atteso dell’anno è promosso dall’Amministrazione Comunale e organizzato in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini Colli Berici e Vicenza e la Pro Loco di Lonigo. Le cantine si riuniranno in Piazza Matteotti dalle ore 19 alla mezzanotte per degustare i migliori vini del territorio. A fare da contorno , degustazioni gastronomiche locali e musica live con “I Bonny & Tasty Boys”. Lonigo diventa insomma un’enoteca a cielo aperto e Piazza Matteotti si trasformerà per una notte in un’oasi enogastronomica, arricchita dalla presenza di produttori vinicoli appassionati e pronti a raccontare la propria cantina ed il territorio di cui si prendono cura.

“Come Amministrazione non possiamo che essere orgogliosi di questa manifestazione che è ormai un appuntamento fisso dell’estate leonicena – commenta il Sindaco Pier Luigi Giacomello – e a cui diamo volentieri spazio affinché i nostri vini locali vengano conosciuti e assaporati da più gente possibile. È una manifestazione che da sempre attira moltissimi cittadini e visitatori, che mette in vetrina le nostre eccellenze enogastronomiche: invito, quindi, la città e tutto il territorio a questa festa di sapori e di qualità”. Appuntamento a Lonigo il 12 luglio per gustare e degustare…calici di stelle.