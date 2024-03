Ad un mese dell’annuncio, i Pooh raddoppiano al Marostica Summer Festival Volksbank. Lo comunica DuePunti Eventi, organizzatore del festival: oltre alla data del 15 luglio, praticamente già sold out, la band replicherà il concerto in Piazza Castello il 16 luglio (apertura prevendite per la seconda data nel circuito Ticketone a partire dalle ore 11 di mercoledì 13 marzo). Si tratta di due tappe speciali, quelle di Marostica, dove il gruppo sarà eccezionalmente accompagnato da un’orchestra dal vivo, l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal maestro Diego Basso.

Con il tour “POOH – AMICI X SEMPRE Estate 2024”, i Pooh sono quindi pronti a tornare live. “È tempo di ripartire e ci aspetta un’estate di rinnovati abbracci con tutti voi che, da sempre, amate la nostra musica e ci avete stimolato a proseguire il tour AmicixSempre – hanno dichiarato all’annuncio del tour – Per ringraziare la vostra passione e onorare la nostra musica abbiamo scelto una serie di location esclusive, dove tutto prende un senso e diventa magia. Vi aspettiamo per cantare e condividere una storia che oramai appartiene a tutti voi.”

Un vero e proprio viaggio nella grande bellezza italiana attraverso la musica di una delle band più longeve e amate dal pubblico. Un concerto imperdibile per rivivere ancora una volta la storia dei Pooh attraverso i loro più grandi successi, da «Amici per sempre» a «Tanta voglia di lei», da «Parsifal» (capolavoro della band uscito nel 2023 in una speciale versione per il 50° anniversario) a «Dammi solo un minuto», solo per citarne alcuni. In oltre cinquant’anni di carriera i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri pionieri per i temi trattati nei loro brani e per le rivoluzioni introdotte nei loro live, dalla tecnologia moderna alla multimedialità.

Per la decima edizione di Marostica Summer Festival Volksbank, organizzata da DuePunti Eventi in collaborazione con la Città di Marostica e con il sostegno di Fondazione Banca Popolare di Marostica – Volksbank, è ricco il cartellone che vanta i più importanti artisti della scena musicale nazionale ed internazionale: Il Volo (3 luglio), Emma (6 luglio), Take That (7 luglio), Deep Purple (11 luglio), Annalisa (12 luglio) e ora anche la doppia data dei Pooh (15 e 16 luglio).

Inizio concerti ore 21.30.