Al debutto “Il lungo viaggio e il grande sogno” a Lonigo

Può un libero adattamento dell’Odissea di Omero risvegliare la voglia di letteratura epica, che è una memoria di scuola, ma anche l’origine mitica dell’Italia, che trova nella cultura ellenistica antica l’inizio della sua fioritura?

Il Teatro Comunale “G. Verdi” di Lonigo offrirà al pubblico di ogni età l’occasione per scoprirlo.

Nell’adattare l’Odissea per il teatro di oggi, Paolo Marchetto, che in scena sarà Ulisse, si è chiesto se sia “coraggio o follia? Chissà, forse entrambe le cose”. “È il teatro che mi ha dato il coraggio (o la follia?) per compiere o, quanto meno, tentare l’ardita impresa. È il teatro che mi ha fornito mezzi e soluzioni per provare a conseguire il mio intento più ambizioso: fare in modo che lo spettatore entri nella dimensione dell’altrove”. Infatti, sia la Compagnia dell’Orso che il Comunale hanno creduto alle parole del suo autore (moderno) perché, sì, questo viaggio andava intrapreso!

“Il lungo viaggio e il grande sogno”, libero adattamento dell’Odissea di Omero, inizierà a navigare verso una nuova epica. Il debutto in acque leonicene di questo nuovo spettacolo, è in cartellone sabato 20 aprile, alle ore 21 e domenica 21 aprile alle ore 17, con una anteprima per le scuole il sabato mattino.

La vicenda è quella che molti ricordano: vinta l’interminabile guerra di Troia, gli Achei prendono il mare per tornare a casa. Anche Ulisse, insieme ai propri compagni, comincia il suo viaggio di ritorno, ma l’approdo a Itaca, l’isola di cui è re, avverrà soltanto dopo dieci anni di impressionanti peripezie. Il mare che attraversa e le terre che, volente o nolente, visita sono teatro di incredibili esperienze e di incontri – spesso difficili, a volte addirittura disastrosi – con personaggi sorprendenti, quasi sempre dotati di poteri soprannaturali. Ma nemmeno a Itaca, dopo che Ulisse sarà riuscito a raggiungerla, mancheranno i problemi: l’eroe dal “multiforme ingegno” dovrà sconfiggere nuovi nemici per riaffermare il suo potere in patria.

L’Odissea è un capolavoro geniale, ricchissimo di temi universali e senza tempo (il bene e il male, la vita e la morte, l’umano e il divino, l’amore e l’odio, il coraggio e la paura…). È una travolgente sinfonia di storie, al centro della quale svettano l’Uomo, la sua intelligenza, la sua tenacia, la sua capacità di affrontare le avversità e di superarle. È un classico inarrivabile che racconta di un lungo viaggio e di un grande sogno: il sogno di porre fine alla nostalgia, al “dolore del ritorno”. Un sogno chiamato Itaca.Grazie a 17 attrici e attori della Compagnia dell’Orso, vincitrice di numerosi premi in prestigiosi concorsi nazionali di teatro amatoriale (fra gli altri, la Maschera d’Oro, il Folle d’Oro, il Festival “Marcello Mascherini”), quell’affascinante viaggio e quello struggente sogno prenderanno vita sulle tavole del palcoscenico. Per far viaggiare con la fantasia e far sognare ad occhi aperti il viaggiatore e il sognatore che abitano in ciascuno di noi.

Sarà un viaggio e una specie di sogno. Di certo, le emozioni non mancheranno: grazie alle straordinarie vicende proposte sul palcoscenico; grazie alla cura con cui gli Orsi (attori e tecnici) si sono preparati; grazie alle splendide musiche originali composte da Alberto e Leonardo Schiavo; grazie agli evocativi oggetti di scena progettati e realizzati da Lucia Buratto e Matteo Monzardo.

L’Ultimo spettacolo nel cartellone del Trentennale, fuori abbonamento, inizierà dalla fantasia senza tempo di Omero, quale augurio al pubblico per un buon viaggio e un buon sogno tra i mondi del teatro.

La vita culturale del Teatro è sostenuta dall’Amministrazione Comunale di Lonigo con Rino Mastrotto Group, Fondazione Farmacia Miotti, Autovega, FIS- Fabbrica Italiana Sintetici.

Lo spettacolo è fuori abbonamento. I prezzi variano da 5,50 a 16 euro, a seconda dei settori + diritto di prevendita. Sono previste riduzioni. Gli orari della Biglietteria del Teatro, lunedì e sabato dalle 10.30 alle 13.00, mercoledì dalle 16.00 – 18.30. I biglietti sono in vendita anche la sera dello spettacolo, a partire dalle ore 20.00. Oppure Online, sul sito teatrodilonigo.it.

Per informazioni, telefonare in orario di biglietteria al numero 0444 835010.

Scheda e Cast_

“Il lungo viaggio e il grande sogno”

Libero adattamento teatrale dell’Odissea di Omero

Di e con la regia di Paolo Marchetto

Scenografia e ideazione grafica di Lucia Buratto

LINDA BALSEMIN (Circe, narratrice, anima dell’Ade, Lestrigone, una delle ancelle di Nausicaa, Euriclea)

MARCO BARBIERO (Polifemo, Euriloco, narratore, anima dell’Ade, Alcinoo, uno dei Proci)

MICHELE BERGOZZA (narratore, un compagno di Ulisse, anima dell’Ade, uno dei Proci)

LUCIA BURATTO (anima dell’Ade)

MARCO CAMPESATO (narratore, un compagno di Ulisse, anima dell’Ade, uno dei Proci)

LETIZIA CENGHIALTA (Nausicaa, narratrice, Lestrigone, anima dell’Ade)

KENYA COSTANTINI (Calipso, narratrice, anima dell’Ade, Arete)

MARIA FAGGIONATO (Penelope, narratrice, Lestrigone, anima dell’Ade)

RENATA MAISTRELLO (Atena, narratrice, anima di Anticlea, una delle ancelle di Nausicaa)

ADELE MARCHETTO (anima dell’Ade)

ALBERTO MARCHETTO (Ermes, narratore, Perimede, uno dei Ciclopi, anima dell’Ade, uno dei Proci, Laerte)

PAOLO MARCHETTO (Ulisse)

VIOLA MARCHETTO (anima dell’Ade)

MATTEO MONZARDO (anima di Tiresia, narratore, un compagno di Ulisse, Antinoo)

MASSIMO NICHELE (Eumeo, narratore, un compagno di Ulisse, anima dell’Ade, uno dei Proci)

GIANPAOLO QUAIO (narratore, un compagno di Ulisse, anima dell’Ade, uno dei Proci)

DAVIDE SCHIO (Telemaco, narratore, un compagno di Ulisse, uno dei Ciclopi, anima dell’Ade)

STAFF TECNICO

LUCIA BURATTO (scenografia e grafica)

ANDREA GRUSSU (luci)

GIORGIO GUARDA (audio)

MATTEO MONZARDO (scenotecnica e logistica)

MUSICHE ORIGINALI

ALBERTO SCHIAVO

LEONARDO SCHIAVO